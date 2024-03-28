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Губернатор Воронежской области рассказал о строительстве нового стадиона «Факела»

Губернатор Воронежской области рассказал о строительстве нового стадиона «Факела»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, как проходит строительство нового стадиона «Факела».

«Знаю, как болельщики переживают за судьбу стадиона «Факел». Объект готов более чем на 70%. Сегодня лично проверил стройку.

Подрядчик обещает окончить все строительные работы в июне. На 90% завершена чистовая отделка внутренних помещений. Уже началось благоустройство и ограждение территории стадиона.

В апреле-мае останется смонтировать кресла, уложить травяное покрытие, заняться пусконаладкой освещения стадиона и монтажом чистового электрооборудования», — написал Гусев в телеграм-канале.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 20 матчей.

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