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Таранов: рад, что Карпин останется в сборной России — он вложил столько труда в команду

Таранов: рад, что Карпин останется в сборной России — он вложил столько труда в команду
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Бывший футболист Иван Таранов высказался о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«На сегодняшний день, судя по тому, как наша сборная проводит матчи, я только рад, что Карпин подпишет новый контракт с национальной командой России. На мой взгляд, это решение верное, потому что Карпин вложил столько труда в эту сборную. Также есть сложности и ограничения, которые ввели достаточно давно. Сейчас уйти в «Спартак», куда ему пророчили, оставив сборную и «Ростов», было бы очень непростым шагом. Чаша весов должна была бы прилично переполниться, чтобы он принял такое решение. Я рад, что он не бросил то дело, которое начал», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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