Балахнин: кто ещё может тренировать сборную России, если не Карпин?

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о возможном продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС). Ранее в СМИ появлялась информация, что РФС хочет продлить пребывание Карпина на посту главного тренера сборной России до 2026 года.

«Большого выбора у нас нет. Кто ещё может тренировать сборную, если не Карпин? Ну если только Семак. Он реальная кандидатура на этот пост, но сейчас он занят. Сложно говорить на эту тему, когда у нас нет официальных игр. Самое главное — результат, который пока мы не можем увидеть», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.