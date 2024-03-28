Динамовец Денис Макаров сообщил о беременности жены

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о беременности жены Дарьи.

«В ближайшие месяц-два ожидается пополнение в семье. Мы с супругой очень рады. У нас уже есть ребёнок (от первого брака Дарьи. — Прим. «Чемпионата»), так что, думаю, мы с этим справимся. Я в ожидании. Очень хочу это прочувствовать и пройти. Я давно этого хотел и понимаю, что скоро это случится. Волнительный и воодушевляющий момент одновременно.

Ждём мальчика, будущего футболиста сборной России. Я планирую с ним заниматься, и думаю, он уже об этом знает. По вечерам говорю ему, что тоже будет футболистом. Первую игрушку мы уже купили. Мяч футбольный», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.