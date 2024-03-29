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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 30-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 30-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 29 марта, матчем «Кадис» — «Гранада» стартует 30-й тур испанской Ла Лиги.

В 30-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):

29 марта, пятница:

«Кадис» — «Гранада» (23:00).

30 марта, суббота:

«Хетафе» — «Севилья» (16:00);

«Альмерия» — «Осасуна» (18:15);

«Валенсия» — «Мальорка» (20:30);

«Барселона» — «Лас-Пальмас» (23:00).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

31 марта, воскресенье:

«Сельта» — «Райо Вальекано» (15:00);

«Жирона» — «Бетис» (17:15);

«Алавес» — «Реал Сосьедад» (19:30);

«Реал» — «Атлетик» (22:00).

1 апреля, понедельник:

«Вильярреал» — «Атлетико» (22:00).

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 72 очка после 29 матчей. Второе место занимает «Барселона», заработав 64 очка. «Жирона» (62) располагается на третьей строчке.

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