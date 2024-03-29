Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 30-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 29 марта, матчем «Кадис» — «Гранада» стартует 30-й тур испанской Ла Лиги.
В 30-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
29 марта, пятница:
«Кадис» — «Гранада» (23:00).
30 марта, суббота:
«Хетафе» — «Севилья» (16:00);
«Альмерия» — «Осасуна» (18:15);
«Валенсия» — «Мальорка» (20:30);
«Барселона» — «Лас-Пальмас» (23:00).
31 марта, воскресенье:
«Сельта» — «Райо Вальекано» (15:00);
«Жирона» — «Бетис» (17:15);
«Алавес» — «Реал Сосьедад» (19:30);
«Реал» — «Атлетик» (22:00).
1 апреля, понедельник:
«Вильярреал» — «Атлетико» (22:00).
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 72 очка после 29 матчей. Второе место занимает «Барселона», заработав 64 очка. «Жирона» (62) располагается на третьей строчке.