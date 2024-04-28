Кобелев: нельзя распределить степень заслуг Ивича и Мусаева, если «Краснодар» выиграет РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что нельзя распределять степень заслуг между экс-тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем и нынешним наставником команды Мурадом Мусаевым в случае, если «быки» станут чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

«Есть такое понятие — багаж (смеётся). Я давно определил, что к успеху причастны абсолютно все, а в поражении виноват один. Весь тренировочный процесс и подготовку проводил Ивич. Но Мусаев, который взял команду в марте, также будет причастен.

Это то же самое, что спросить меня: «Причастен ли к чемпионству запасной, который сыграл пять игр?» Я отвечу, что причастен. Он мог выбить в подкате мяч из пустых ворот на последней минуте. Врач команды будет причастен или массажист, который постоянно работает с футболистами.

Нельзя распределять степень заслуг Ивича и Мусаева. Как это сделать? Футбол — это не математика. Чем хороша математика? Там дважды два всегда четыре. А в футболе дважды два может быть 20, а может быть ноль. Я говорю о том, что, например, покупая футболиста, можно получить от него результат, но он может получить травму и не играть. Распределить можно только нагрузку, но не степень заслуг», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, после 25 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место, набрав 49 очков. Команда Мусаева отстаёт от лидирующего «Зенита» на одно очко.