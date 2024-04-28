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Кобелев: нельзя распределить степень заслуг Ивича и Мусаева, если «Краснодар» выиграет РПЛ

Кобелев: нельзя распределить степень заслуг Ивича и Мусаева, если «Краснодар» выиграет РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что нельзя распределять степень заслуг между экс-тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем и нынешним наставником команды Мурадом Мусаевым в случае, если «быки» станут чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

«Есть такое понятие — багаж (смеётся). Я давно определил, что к успеху причастны абсолютно все, а в поражении виноват один. Весь тренировочный процесс и подготовку проводил Ивич. Но Мусаев, который взял команду в марте, также будет причастен.

Это то же самое, что спросить меня: «Причастен ли к чемпионству запасной, который сыграл пять игр?» Я отвечу, что причастен. Он мог выбить в подкате мяч из пустых ворот на последней минуте. Врач команды будет причастен или массажист, который постоянно работает с футболистами.

Нельзя распределять степень заслуг Ивича и Мусаева. Как это сделать? Футбол — это не математика. Чем хороша математика? Там дважды два всегда четыре. А в футболе дважды два может быть 20, а может быть ноль. Я говорю о том, что, например, покупая футболиста, можно получить от него результат, но он может получить травму и не играть. Распределить можно только нагрузку, но не степень заслуг», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, после 25 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место, набрав 49 очков. Команда Мусаева отстаёт от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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