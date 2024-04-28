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Александр Кержаков вместе со своей семьёй посетил матч между «ПСЖ» и «Гавром»

Александр Кержаков вместе со своей семьёй посетил матч между «ПСЖ» и «Гавром»
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков вместе с женой и сыном посетил матч 31-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Гавром». Игра проходила в Париже и закончилась со счётом 3:3.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Гавр
Гавр
0:1 Опери – 19'     1:1 Баркола – 29'     1:2 Айю – 38'     1:3 Туре – 61'     2:3 Хакими – 78'     3:3 Рамуш – 90+5'    

Кержаков-младший был одет в манишку с эмблемой «ПСЖ», а старший поддерживал «Гавр», где играет бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который появился на поле на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

Фото: Из личного архива Александра Кержакова

В активе «Гавра» после этой игры 29 очков. Команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, выбравшись из зоны стыковых матчей. «ПСЖ», в активе которого 70 очков, идёт первым. Парижский клуб упустил шанс досрочно обеспечить себе чемпионство в Лиге 1. Отрыв от второго места, на котором располагается «Монако» (58 очков после 30 матчей), составляет 12 очков.

Турнирная таблица Лиги 1
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