Александр Кержаков вместе со своей семьёй посетил матч между «ПСЖ» и «Гавром»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков вместе с женой и сыном посетил матч 31-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Гавром». Игра проходила в Париже и закончилась со счётом 3:3.

Кержаков-младший был одет в манишку с эмблемой «ПСЖ», а старший поддерживал «Гавр», где играет бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который появился на поле на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.

Фото: Из личного архива Александра Кержакова

В активе «Гавра» после этой игры 29 очков. Команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, выбравшись из зоны стыковых матчей. «ПСЖ», в активе которого 70 очков, идёт первым. Парижский клуб упустил шанс досрочно обеспечить себе чемпионство в Лиге 1. Отрыв от второго места, на котором располагается «Монако» (58 очков после 30 матчей), составляет 12 очков.