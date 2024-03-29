Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Динамо» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Чавес, Лаксальт, Бителло, Карраскаль, Макаров, Тюкавин.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохеби, Роналдо, Голенков.

Фото: ФК «Динамо» Москва

Фото: ФК «Ростов»

После 20 туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе 38 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-ю строчку.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Материалы по теме
«Динамо» сегодня лучше не играть, а «Спартак» ждут проблемы. Интриги 22-го тура РПЛ
«Динамо» сегодня лучше не играть, а «Спартак» ждут проблемы. Интриги 22-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android