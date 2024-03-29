«Динамо» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

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Сегодня, 29 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Чавес, Лаксальт, Бителло, Карраскаль, Макаров, Тюкавин.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохеби, Роналдо, Голенков.

Фото: ФК «Динамо» Москва

Фото: ФК «Ростов»

После 20 туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе 38 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-ю строчку.

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