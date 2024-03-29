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Превью 22-го тура Российской Премьер-Лиги: Зенит, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Крылья Советов, Рубин, Динамо, Ростов

«Динамо» сегодня лучше не играть, а «Спартак» ждут проблемы. Интриги 22-го тура РПЛ
Георгий Илющенко
Превью 22-го тура РПЛ
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Зато у «Зенита» всё должно быть хорошо.

Пауза на матчи сборных завершилась. Впереди — 22-й тур РПЛ. К нему есть масса вопросов. Их мы и задаём.

«Ростов» снимет проклятие «Динамо»?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ростовчане до сих пор не побеждали на выезде, да и ничью заработали только трижды за девять попыток. Динамовцы же на всех парах мчат к медалям, а самые смелые болельщики бело-голубых и вовсе мечтают о золоте. Проблема в том, что по пятницам «Динамо» лучше не играть: в этом сезоне были поражение от «Краснодара» (1:3) и ничья с «Пари НН» (1:1), в прошлом — отлёты от «Сочи» (1:2) и «Факела» (0:2), в позапрошлом — разгром от «Зенита» (1:4). Пять неудач подряд — похоже на неудачную серию. Есть отличный шанс всё исправить.

«Ростов» — «Динамо»

«Ростов» — «Динамо»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Смогут ли «Крылья» что-нибудь противопоставить «Зениту»?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Петербуржцы в последние годы не замечают соперников в РПЛ. Но с самарцами им особенно просто: девять побед и всего одна ничья в последних 10 матчах. Последний раз сине-бело-голубые уступали в данном противостоянии в 2015 году (1:3). Тренировал их тогда Андре Виллаш-Боаш, а играли Лодыгин, Гарай, Кришито, Юсупов и Халк. Вот настолько это было давно. Три недавние встречи завершились с общим счётом 11:2. Намечается ещё один разгром?

Сергей Семак

Сергей Семак

Фото: РИА Новости

Федотов снова обыграет бывших?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В июне 2022-го главным тренером ЦСКА стал Владимир Федотов из «Сочи». С тех пор армейцы сыграли с южанами семь официальных матчей, и статистика в их пользу: четыре победы, две ничьих и одно поражение. Да, сочинцы за зиму заметно изменились и усилились, тем не менее в трёх мартовских встречах они ни разу не победили. Если не получится и теперь, не упасть в Первую лигу будет ещё сложнее. И расклады не в пользу парней Морено.

Роберт Морено

Роберт Морено

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН» поймал гостевую волну?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нижегородцы были худшей командой лиги в выездных матчах. А потом взяли и хлопнули в Казани «Рубин» (1:0). «Балтика» также не выглядит криптонитом: побеждала дома в последний раз 7 октября, негостеприимно встретив «Оренбург» (1:0). Едва ли кто-то удивится новому успеху команды Юрана. Если так и получится, она приблизится к лидирующей пятёрке. Мотивация вполне неплохая. У балтийцев она, правда, весомее: вылетать — не в их планах.

Кристиян Бистрович играет за «Балтику»

Кристиян Бистрович играет за «Балтику»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» сломит сопротивление неудобного соперника?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Спартаковцы последний раз побеждали екатеринбуржцев в августе 2022-го. После этого было четыре матча, и в двух успешнее были «шмели». Ну и кто здесь топ-клуб? Более того, Гончаренко полностью заслужил репутацию палача «Спартака»: одержал 9 (!) побед за 17 встреч. В чемпионате красно-белые обыгрывали команду Гончаренко ещё при Олеге Кононове, а дальше — пропасть. Новый раунд прервёт череду неудач? Всё-таки «Урал» давно в кризисе.

Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» и «Оренбург» снова устроят концерт?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В РПЛ команды встречались трижды, и неизменно это приносило много голов — «Оренбург» ярко побеждал 4:1 и 3:1, уступал 1:2. Евсеев может поспорить и напомнить, что футбол — это не только про забитые мячи. Но зачем ещё смотреть противостояние не самых сильных клубов Премьер-Лиги? Оренбуржцам жизненно необходимо отрываться от зоны вылета, и случай вроде бы подходящий. Воронежцы тем не менее с радостью «утопят» конкурента.

Лукас Вера, «Оренбург»

Лукас Вера, «Оренбург»

Фото: vk.com/fcorenburg

«Рубин» исправится за домашние провалы?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казанцы скверно играют на домашней арене — набрали только 12 очков за 10 матчей. Меньше только у бедолаг из Сочи (8). Недавно вот «рубиновые» уступили «Пари НН» (0:1), который до той поры считался худшей гостевой командой. Самое время исправлять положение, тем более пятёрка лидеров крайне близка. «Ахмат» тем временем борется за выживание, от зоны вылета отделяет всего один балл. Его мотивация, возможно, даже сильнее.

Рашид Рахимов в «Рубине»

Рашид Рахимов в «Рубине»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Краснодар» останется в чемпионской гонке?

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Зимой казалось, что «Краснодар» — главный претендент на чемпионство. Не просто так же он ушёл на длительную паузу лидером. А в марте команда не пересилила «Ростов» (1:2) и «Рубин» (1:1), заодно пропустив в Кубке «Химки» (0:2). Теперь её вновь тренирует Мурад Мусаев, и эмоциональный всплеск явно случится. Тем более «Локомотив» также барахлит: уступил «Динамо» (1:2), не справился с «Сочи» (2:2) и «Балтикой» (1:1, 6:7 пен.) в Кубке. Получается, впереди битва главных мартовских неудачников. И она серьёзно повлияет на чемпионские расклады.

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