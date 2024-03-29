«Динамо» сегодня лучше не играть, а «Спартак» ждут проблемы. Интриги 22-го тура РПЛ

Зато у «Зенита» всё должно быть хорошо.

Пауза на матчи сборных завершилась. Впереди — 22-й тур РПЛ. К нему есть масса вопросов. Их мы и задаём.

«Ростов» снимет проклятие «Динамо»?

Ростовчане до сих пор не побеждали на выезде, да и ничью заработали только трижды за девять попыток. Динамовцы же на всех парах мчат к медалям, а самые смелые болельщики бело-голубых и вовсе мечтают о золоте. Проблема в том, что по пятницам «Динамо» лучше не играть: в этом сезоне были поражение от «Краснодара» (1:3) и ничья с «Пари НН» (1:1), в прошлом — отлёты от «Сочи» (1:2) и «Факела» (0:2), в позапрошлом — разгром от «Зенита» (1:4). Пять неудач подряд — похоже на неудачную серию. Есть отличный шанс всё исправить.

«Ростов» — «Динамо» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Смогут ли «Крылья» что-нибудь противопоставить «Зениту»?

Петербуржцы в последние годы не замечают соперников в РПЛ. Но с самарцами им особенно просто: девять побед и всего одна ничья в последних 10 матчах. Последний раз сине-бело-голубые уступали в данном противостоянии в 2015 году (1:3). Тренировал их тогда Андре Виллаш-Боаш, а играли Лодыгин, Гарай, Кришито, Юсупов и Халк. Вот настолько это было давно. Три недавние встречи завершились с общим счётом 11:2. Намечается ещё один разгром?

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Федотов снова обыграет бывших?

В июне 2022-го главным тренером ЦСКА стал Владимир Федотов из «Сочи». С тех пор армейцы сыграли с южанами семь официальных матчей, и статистика в их пользу: четыре победы, две ничьих и одно поражение. Да, сочинцы за зиму заметно изменились и усилились, тем не менее в трёх мартовских встречах они ни разу не победили. Если не получится и теперь, не упасть в Первую лигу будет ещё сложнее. И расклады не в пользу парней Морено.

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН» поймал гостевую волну?

Нижегородцы были худшей командой лиги в выездных матчах. А потом взяли и хлопнули в Казани «Рубин» (1:0). «Балтика» также не выглядит криптонитом: побеждала дома в последний раз 7 октября, негостеприимно встретив «Оренбург» (1:0). Едва ли кто-то удивится новому успеху команды Юрана. Если так и получится, она приблизится к лидирующей пятёрке. Мотивация вполне неплохая. У балтийцев она, правда, весомее: вылетать — не в их планах.

Кристиян Бистрович играет за «Балтику» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» сломит сопротивление неудобного соперника?

Спартаковцы последний раз побеждали екатеринбуржцев в августе 2022-го. После этого было четыре матча, и в двух успешнее были «шмели». Ну и кто здесь топ-клуб? Более того, Гончаренко полностью заслужил репутацию палача «Спартака»: одержал 9 (!) побед за 17 встреч. В чемпионате красно-белые обыгрывали команду Гончаренко ещё при Олеге Кононове, а дальше — пропасть. Новый раунд прервёт череду неудач? Всё-таки «Урал» давно в кризисе.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» и «Оренбург» снова устроят концерт?

В РПЛ команды встречались трижды, и неизменно это приносило много голов — «Оренбург» ярко побеждал 4:1 и 3:1, уступал 1:2. Евсеев может поспорить и напомнить, что футбол — это не только про забитые мячи. Но зачем ещё смотреть противостояние не самых сильных клубов Премьер-Лиги? Оренбуржцам жизненно необходимо отрываться от зоны вылета, и случай вроде бы подходящий. Воронежцы тем не менее с радостью «утопят» конкурента.

Лукас Вера, «Оренбург» Фото: vk.com/fcorenburg

«Рубин» исправится за домашние провалы?

Казанцы скверно играют на домашней арене — набрали только 12 очков за 10 матчей. Меньше только у бедолаг из Сочи (8). Недавно вот «рубиновые» уступили «Пари НН» (0:1), который до той поры считался худшей гостевой командой. Самое время исправлять положение, тем более пятёрка лидеров крайне близка. «Ахмат» тем временем борется за выживание, от зоны вылета отделяет всего один балл. Его мотивация, возможно, даже сильнее.

Рашид Рахимов в «Рубине» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Краснодар» останется в чемпионской гонке?

Зимой казалось, что «Краснодар» — главный претендент на чемпионство. Не просто так же он ушёл на длительную паузу лидером. А в марте команда не пересилила «Ростов» (1:2) и «Рубин» (1:1), заодно пропустив в Кубке «Химки» (0:2). Теперь её вновь тренирует Мурад Мусаев, и эмоциональный всплеск явно случится. Тем более «Локомотив» также барахлит: уступил «Динамо» (1:2), не справился с «Сочи» (2:2) и «Балтикой» (1:1, 6:7 пен.) в Кубке. Получается, впереди битва главных мартовских неудачников. И она серьёзно повлияет на чемпионские расклады.

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