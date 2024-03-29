«Прекрасно понимаю его». Клопп — о решении Хаби Алонсо не покидать «Байер»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно решения испанского специалиста Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер», не покидать леверкузенский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Хаби отлично справляется со своей работой, и, возможно, он сможет сохранить команду. Понимаю его желание остаться. Я знаю всё о том, как быть молодым тренером и добиваться успеха. Я сделал почти то же самое и ни разу не пожалел об этом», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на протяжении последних месяцев активно ходили слухи о том, что руководство «Ливерпуля» видит в Алонсо замену немецкому тренеру, который покинет мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона.

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