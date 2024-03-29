Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прекрасно понимаю его». Клопп — о решении Хаби Алонсо не покидать «Байер»

«Прекрасно понимаю его». Клопп — о решении Хаби Алонсо не покидать «Байер»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно решения испанского специалиста Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер», не покидать леверкузенский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Хаби отлично справляется со своей работой, и, возможно, он сможет сохранить команду. Понимаю его желание остаться. Я знаю всё о том, как быть молодым тренером и добиваться успеха. Я сделал почти то же самое и ни разу не пожалел об этом», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на протяжении последних месяцев активно ходили слухи о том, что руководство «Ливерпуля» видит в Алонсо замену немецкому тренеру, который покинет мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Хаби Алонсо сделал заявление по своему будущему в «Байере» после окончания сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android