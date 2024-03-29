Агент легионера «Оренбурга» Башича: у Ивана нет страха, он останется в России

Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы боснийского полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, ответил на вопрос, повлияет ли трагедия в «Крокус Сити Холле» на будущее футболиста.

«Сейчас очень специфичная ситуация во всём мире. Когда Ваня узнал о произошедшем, он находился в расположении Боснии и Герцеговины. Мы с ним общались на эту тему, и он не сказал, что боится. Страха нет. Башич продолжит оставаться в России столько долго, сколько будет возможно. Это была ужасная террористическая атака, но Ваня профессионал, и для него ничего не меняется», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Иван Башич принял участие в 25 матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.