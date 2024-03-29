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«Динамо» — «Ростов»: Кирилл Щетинин открыл счёт на 22-й минуте

«Динамо» — «Ростов»: Кирилл Щетинин открыл счёт на 22-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом». Встреча проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'    

На 22-й минуте полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна покатил назад голкиперу москвичей Лещуку, Игорь отдавал низом на Эли Дасу, у которого из-за спины выскочил Щетинин и легко переиграл вратаря.

После 20 туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе 38 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-ю строчку.

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