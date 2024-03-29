«Динамо» впервые в истории пропустило три мяча от «Ростова» до перерыва

Московское «Динамо» впервые в истории пропустило три мяча от «Ростова» в первом тайме. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Ростовом». На 22-й минуте полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя 10 минут капитан «Ростова» Данил Глебов увеличил преимущество с передачи иранца Мохаммада Мохеби. В конце первого тайма Мохеби забил третий безответный мяч в ворота «Динамо». Ему ассистировал Егор Голенков.

Встреча проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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