«Он предсказал свою смерть». Казанский рассказал историю о Василии Уткине

Известный российский спортивный комментатор и журналист Денис Казанский рассказал удивительную историю по поводу своего коллеги — знаменитого футбольного журналиста Василия Уткина, ушедшего из жизни 19 марта 2024 года в 52-летнем возрасте.

«Мне написал мой близкий приятель Роман Дубов. Они вместе с Васей как-то обедали со Стасом Гридасовым. У Дубова есть такая фишка — задавать вопрос, кем ты себя видишь через пять лет. А у Васи лет 10 назад он спросил, кем ты себя видишь или где ты себя видишь через 10 лет. И Вася ответил, что он видит себя в могиле. Это просто… И Стас, и Роман Юрьевич подтвердили, что был такой разговор. Безусловно, это был некий эпатаж. Но когда ты смотришь… Ну как такое возможно?», — заявил Казанский в эфире выпуска «Футбольный клуб» на You-Tube канале Василия Уткина.

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