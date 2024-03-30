Бителло объяснил неудачу «Динамо» в игре с «Ростовом»

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал поражение москвичей от «Ростова» (1:4) в минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Это была очень сложная для нас игра. Мы не использовали свои моменты, а «Ростов» использовал. Соперник играл лучше сегодня. Это надо признать. Он заслужил эту победу. «Динамо» ещё сможет поучаствовать в чемпионской гонке после этого поражения? У нас ещё много матчей впереди, и мы всегда сконцентрированы на игре команды и на победе», – приводит слова Бителло «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.