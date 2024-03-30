Балахнин: «Ростов» был намного сильнее «Динамо», такая победа по всем статьям заслуженная

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором жёлто-синие разгромили «Динамо» со счётом 4:1.

«По всем статьям заслуженная победа «Ростова» над «Динамо». Молодцы! Провалы у «Динамо» были серьёзные как для одного из лидеров чемпионата, ошибки, которые они допускали, тоже помогли «Ростову». Но и без них команда Карпина была намного сильнее.

«Ростов» очень хорошо начал весну. Команда здорово подготовилась к возобновлению сезона тактически и физически после не очень удачной первой части», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.