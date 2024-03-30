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Балахнин: «Ростов» был намного сильнее «Динамо», такая победа по всем статьям заслуженная

Балахнин: «Ростов» был намного сильнее «Динамо», такая победа по всем статьям заслуженная
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором жёлто-синие разгромили «Динамо» со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«По всем статьям заслуженная победа «Ростова» над «Динамо». Молодцы! Провалы у «Динамо» были серьёзные как для одного из лидеров чемпионата, ошибки, которые они допускали, тоже помогли «Ростову». Но и без них команда Карпина была намного сильнее.

«Ростов» очень хорошо начал весну. Команда здорово подготовилась к возобновлению сезона тактически и физически после не очень удачной первой части», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

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