Сёмин: большой вопрос, успел ли Мусаев внедрить «Краснодару» новую игру к матчу с «Локо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с «Краснодаром». Игра состоится завтра, 31 марта.

«У «Краснодара» новый тренер — Мусаев, который ставил самый комбинационный футбол, когда был в команде. Сложно предугадать результат матча с «Локомотивом», потому что это две равные команды. Думаю, что матч будет интересным.

В том, что это первый матч «Краснодара» после смены тренера, есть и плюсы, и минусы. Наверное, прошёл чересчур короткий срок, в команде много новых игроков. Успел ли Мусаев внедрить всей команде новые принципы игры к матчу с «Локомотивом» или нет — большой вопрос. В плане психологии есть плюс: игроки захотят показать себя в наилучшем виде перед новым наставником», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.