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Сёмин: большой вопрос, успел ли Мусаев внедрить «Краснодару» новую игру к матчу с «Локо»

Сёмин: большой вопрос, успел ли Мусаев внедрить «Краснодару» новую игру к матчу с «Локо»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с «Краснодаром». Игра состоится завтра, 31 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Краснодара» новый тренер — Мусаев, который ставил самый комбинационный футбол, когда был в команде. Сложно предугадать результат матча с «Локомотивом», потому что это две равные команды. Думаю, что матч будет интересным.

В том, что это первый матч «Краснодара» после смены тренера, есть и плюсы, и минусы. Наверное, прошёл чересчур короткий срок, в команде много новых игроков. Успел ли Мусаев внедрить всей команде новые принципы игры к матчу с «Локомотивом» или нет — большой вопрос. В плане психологии есть плюс: игроки захотят показать себя в наилучшем виде перед новым наставником», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная таблица РПЛ
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