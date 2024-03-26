Сёмин: выход Грузии на чемпионат Европы — это большой успех для их футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выход сборной Грузии в групповой этап чемпионата Европы — 2024. Напомним, в финальном матче Пути С отборочного этапа чемпионата Европы-2024 между сборная Грузии встречалась с Грецией. Хозяева одержали победу по итогам серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

«Выход Грузии на чемпионат Европы — это большой успех для их футбола. Приятно, что Кверквелия и Кварацхелия играли в РПЛ. Грузия провела замечательный матч, который позволил им отобраться в финальную стадию. Большой успех грузинского футбола! Нужно их поздравить!

Они очень хорошо сыграли в обороне с Грецией — как никогда были очень акцентированы и не допустили ошибок. Игра была до гола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.