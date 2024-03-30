«Балтика» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Р. Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалёв, Фамейе, Лисакович, Козлов, А. Фернандес.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Шнапцев, Трошечкин, Кучаев, Марадишвили, Майга, Кухарчук.

После 20 матчей в чемпионате России «Балтика» набрала 14 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге нижегородский клуб заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура чемпионата России. В той игре «Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 0:0.