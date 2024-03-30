«Крылья Советов» не побеждают в последних 14 домашних матчах с «Зенитом» в РПЛ

Сыграв вничью с «Зенитом» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, «Крылья Советов» продлили свою серию без побед в играх с сине-бело-голубыми в домашних матчах чемпионата России до 14 встреч. Об этом информирует Opta Sports.

В последний раз самарцы обыгрывали «Зенит» дома в 2006 году, когда команды возглавляли Гаджи Гаджиев и Властимил Петржела.

На 44-й секунде встречи счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов. На 23-й минуте нападающий «Зенита» Артур сравнял счёт в матче. Этот гол стал дебютным для бразильца за сине-бело-голубых.

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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