Клопп — о Мак Аллистере: именно тот игрок, которого я ждал

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что его впечатляет игра полузащитника красных Алексиса Мак Аллистера, который пополнил ряды мерсисайдцев перед началом нынешнего сезона.

«Алексис именно тот игрок, которого я ждал: очень влиятельный, очень умный, отличный парень. Он также любит играть за „Ливерпуль“, что действительно важно.

Он задаёт ритм, он создаёт разницу, может контролировать ход игры. Он всегда рядом, всегда вовлечён, для него нет ничего лишнего, он действительно топовый игрок. Но у нас было такое чувство, когда мы подписывали его, и он оправдал все наши ожидания и даже больше», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 34 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в € 70 млн.