Мак Аллистер — о победе Аргентины на ЧМ-2022: после финала я впервые увидел отца в слезах

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер вспомнил о победе сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022, проходившем в Катаре. Напомним, в финале аргентинцы обыграли национальную команду Франции, оказавшись точнее в серии послематчевых пенальти.

«Я не думаю, что в первые минуты после игры мы осознали, что случилось. Это был первый раз, когда я увидел отца в слезах. А он не мягкотелый человек! Полагаю, этот момент я никогда не забуду», — приводит слова Мак Аллистера журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 34 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в € 70 млн.

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