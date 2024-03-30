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«Спартак» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

«Спартак» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ
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Сегодня, 30 марта 2024 года, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Зобнин, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Сиссе, Ишков, Ионов, Каштанов.

После 20 матчей в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 31 очко и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.

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