Руслан Литвинов рассказал об ожиданиях от матча «Спартак» — «Урал»

Опорный полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос об ожиданиях от домашнего матча 22-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

«Очень хочется выиграть в субботу, поднять себе настроение и двигаться дальше. Ведь впереди у нас тяжелый отрезок с большим количеством игр», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Московский «Спартак» в субботу 30 марта проведёт домашний матч с «Уралом» из Екатеринбурга в рамках 22-го тура чемпионата России, встреча начнётся в 19:00 мск. Красно-белые находятся на шестом месте, набрав 31 очко в 20 матчах. В течение девяти календарных дней московскому клубу предстоит провести три игры — 30 марта с «Уралом», 3 апреля с «Зенитом» на своём поле в рамках полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России и 7 апреля с «Динамо» на выезде в 23-м туре РПЛ.