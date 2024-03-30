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Руслан Литвинов рассказал об ожиданиях от матча «Спартак» — «Урал»

Руслан Литвинов рассказал об ожиданиях от матча «Спартак» — «Урал»
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Опорный полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос об ожиданиях от домашнего матча 22-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень хочется выиграть в субботу, поднять себе настроение и двигаться дальше. Ведь впереди у нас тяжелый отрезок с большим количеством игр», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Московский «Спартак» в субботу 30 марта проведёт домашний матч с «Уралом» из Екатеринбурга в рамках 22-го тура чемпионата России, встреча начнётся в 19:00 мск. Красно-белые находятся на шестом месте, набрав 31 очко в 20 матчах. В течение девяти календарных дней московскому клубу предстоит провести три игры — 30 марта с «Уралом», 3 апреля с «Зенитом» на своём поле в рамках полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России и 7 апреля с «Динамо» на выезде в 23-м туре РПЛ.

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