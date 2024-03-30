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«Балтика» — «Пари НН»: хозяева забили два мяча под занавес первого тайма

«Балтика» — «Пари НН»: хозяева забили два мяча под занавес первого тайма
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Сегодня, 30 марта, проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 17:30 по московскому времени. После первого тайма счёт в матче 2:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Фамейе – 40'     2:0 Лисакович – 43'    

На 40-й минуте забил нападающий хозяев Джоэль Фамейе. На 43-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий «Балтики» Виталий Лисакович.

После 20 матчей в чемпионате России «Балтика» набрала 14 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге нижегородский клуб заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 15-го тура чемпионата России. В той игре «Балтика» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 0:0.

Турнирная таблица РПЛ
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