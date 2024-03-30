«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Лутоном» в матче 30-го тура АПЛ

Сегодня, 30 марта, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте. С передачи Росса Баркли счёт открыл полузащитник «Лутона» Тахит Чонг. На 51-й минуте защитник гостей Исса Каборе отправил мяч в собственные ворота, сделав счёт равным. Победу «шпорам» принёс мяч корейского нападающего Сон Хын Мина на 86-й минуте.

После этой победы в активе лондонцев стало 56 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Лутон» с 22 очками находится на 18-й строчке.

В параллельном матче встречались «Борнмут» и «Эвертон». Хозяева поля одержали победу — 2:1.

Первый гол в матче забил форвард «Борнмута» Доминик Соланке. На 87-й минуте португальский нападающий «Эвертона» Бету сравнял счёт. А на 90+1-й минуте защитник «ирисок» Шеймус Коулман отправил мяч в собственные ворота.