АПЛ запретила болбоям подавать мячи футболистам во время игр — The Telegraph

Английская Премьер-лига запретила болбоям подавать мячи игрокам во время матчей на фоне опасений, что такая система даёт несправедливое преимущество хозяевам поля, которые просят подавать мяч игрокам как можно быстрее и благодаря этому проводят опасные атаки. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, игроки теперь должны брать мяч у ближайшего конуса, а не получать брошенный болбоями мяч. Отметим, что детям, подающим мячи, больше не разрешается даже находиться рядом с конусами во время матчей. Лига надеется, что таким образом игроки поймут, что во время игры они должны сами подбирать мяч.

В рамках изменения во время матчей на боковых линиях теперь будут находиться ещё четыре мяча. Болбоям будет поручено возвращать мяч на свободный конус всякий раз, когда используется новый мяч.

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