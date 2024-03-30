«На бога надейся, а сам не плошай». Радимов — о матче «Спартака» с «Уралом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Уралом» (0:0). Напомним, до начала встречи главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что стартовый состав ему подсказывает бог.

«На бога надейся, а сам не плошай», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.