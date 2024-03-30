«Абаскаль глумится над нами». Радимов — о словах тренера «Спартака» про выбор состава

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на высказывание главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, что стартовый состав красно-белых ему подсказывает бог, опубликовав список из 11 основных футболистов москвичей на матч 22-го тура РПЛ с «Уралом».

«Поцелованные богом! А если серьёзно, Абаскаль просто глумится над нами всеми, включая болельщиков и собственное руководство. Отпустите уже его домой, пожалуйста!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

После 20 матчей в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 31 очко и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.