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«Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» благодаря голу на 90+3-й минуте

Сегодня, 30 марта, состоялись очередные матчи 30-го тура итальянской Серии А. В одном из них римский «Лацио» на своём поле принимал туринский «Ювентус». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Победу римлянам принёс точный удар Адама Марушича на 90+3-й минуте.

Ещё в одном матче тура встречались «Торино» и «Монца». Хозяева поля добились минимальной победы — 1:0.

Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки. Его автором стал нападающий Арнальдо Антонио Санабрия. Отметим, что гости играли вдесятером после удаления Маттео Пессины на 72-й минуте.

Также сегодня состоялся матч между «Дженоа» и «Фрозиноне». Команды сыграли вничью — 1:1.

На 30-й минуте счёт открыл форвард хозяев Альберт Гудмундссон, а спустя шесть минут Рейниер вернул равенство на табло.