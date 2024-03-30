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«Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» благодаря голу на 90+3-й минуте

«Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» благодаря голу на 90+3-й минуте
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Сегодня, 30 марта, состоялись очередные матчи 30-го тура итальянской Серии А. В одном из них римский «Лацио» на своём поле принимал туринский «Ювентус». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Марушич – 90+3'    

Победу римлянам принёс точный удар Адама Марушича на 90+3-й минуте.

Ещё в одном матче тура встречались «Торино» и «Монца». Хозяева поля добились минимальной победы — 1:0.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 0
Монца
Монца
1:0 Санабрия – 69'    
Удаления: нет / Пессина – 72'

Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки. Его автором стал нападающий Арнальдо Антонио Санабрия. Отметим, что гости играли вдесятером после удаления Маттео Пессины на 72-й минуте.

Также сегодня состоялся матч между «Дженоа» и «Фрозиноне». Команды сыграли вничью — 1:1.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 1
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Гудмундссон – 30'     1:1 Рейниер – 36'    

На 30-й минуте счёт открыл форвард хозяев Альберт Гудмундссон, а спустя шесть минут Рейниер вернул равенство на табло.

Турнирная таблица Серии А
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