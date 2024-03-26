Серии А опубликовала решение спортивного судьи по делу Ачерби

Сегодня, 26 марта, Серия А опубликовала решение спортивного судьи Серии А Херардо Мастрандреа по делу защитника миланского «Интера» Франческо Ачерби. Игрок обвинялся в оскорблении футболиста «Наполи» Жуана Жесуса на расистской почве во время очного матча команд в 29-м туре чемпионата Италии (1:1).

Судья принял решение не применять санкции в отношении игрока. «Было отмечено, что в данном случае последовательность событий и контекст поведения теоретически также могут свидетельствовать о другой реконструкции фактов (не только об оскорблении на расистской почве — Прим. „Чемпионата“)… Считается, что в данном случае не достигается минимальный уровень разумной уверенности в отношении определённо дискриминационного содержания действий Ачерби», — указано в тексте решения, опубликованного на сайте Серии А.

Напомним, ранее 36-летний защитник был исключён из заявки сборной Италии на её мартовские товарищеские матчи. Также сообщалось, что «Интер» может разорвать контракт с Ачерби.