Защитник «Спартака» Чернов высказался о травме Дуарте в матче с «Уралом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал травму одноклубника Алексиса Дуарте, полученную в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).

«Мне кажется, у Дуарте неприятная травма — мелкое сотрясение. Наверное, тренерский штаб не хотел, чтобы ситуация усугубилась, поэтому и заменили», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке. Красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.