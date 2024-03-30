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Главный тренер «Спартака» Абаскаль: повреждение Дуарте выглядит ужасно

Главный тренер «Спартака» Абаскаль: повреждение Дуарте выглядит ужасно
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал состояние защитника красно-белых Алексиса Дуарте, который был заменён после первого тайма матча с «Уралом» (0:0) из-за повреждения.

«У Дуарте повреждение выглядит ужасно. Было много крови, рассечение. Продолжать игру он не мог. В ближайшее время оценим ситуацию, насколько серьёзная травма», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке. Красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.

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