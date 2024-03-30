«Байеру» достаточно одержать три победы в семи матчах, чтобы стать чемпионом Германии

Сегодня, 30 марта, в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» дома уступила «Боруссии» Д со счётом 0:2. Таким образом, «Байеру» достаточно выиграть в трёх матчах из семи оставшихся, чтобы стать чемпионом Германии.

Сегодня «Байер» обыграл «Хоффенхайм» со счётом 2:1, хотя команда была близка к первому поражению в сезоне. «Байеру» удалось сравнять счёт только на 88-й минуте усилиями полузащитника Роберта Андриха. Победу леверкузенцам принёс нападающий Патрик Шик, который отличился на 90+1-й минуте. Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах насчитывает 39 матчей.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 73 очка после 27 матчей. «Бавария» располагается на второй строчке, заработав 60 очков.

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