«Бавария» проиграла «Боруссии» Д в матче Бундеслиги впервые с 2018 года

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Боруссия» обыграла «Баварию» в Бундеслиге впервые с ноября 2018 года. До сегодняшнего матча последняя победа дортмундцев в противостоянии с «Баварией» в рамках Бундеслиги была одержана 10 ноября 2018 года. В том матче «Боруссия» выиграла со счётом 3:2.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 27 матчей. «Боруссия» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

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