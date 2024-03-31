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Шалимов: ударов много, а опасности мало. Организованных вещей в атаке «Спартака» я не вижу

Шалимов: ударов много, а опасности мало. Организованных вещей в атаке «Спартака» я не вижу
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Отечественный тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

«Ударов‑то много, а опасности мало. По состоянию игроков есть явные вопросы. «Урал» провёл хорошую игру и заслужил ничью. Они играли агрессивно, держали прессинг.

«Спартак» играет только за счёт индивидуального мастерства. Что кто‑то возьмёт на себя, обведёт двоих‑троих и забьёт. Как мог сделать Промес. Но про него можно уже забыть. Организованных вещей в атаке «Спартака» я не вижу», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ»

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.

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