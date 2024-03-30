«Спартак» не забивает в трёх матчах подряд после возобновления сезона в РПЛ

Московский «Спартак» не может забить в трёх матчах подряд после возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге. Соперниками красно-белых в этих играх были «Зенит» (0:0), воронежский «Факел» (0:2) и екатеринбургский «Урал» (0:0).

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.

Напомним, лучший игрок команды в нынешнем сезоне РПЛ по системе «гол+пас» Квинси Промес (6+6) был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.