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Форвард «Зенита» Артур: футбол вообще не имеет ничего общего со справедливостью

Форвард «Зенита» Артур: футбол вообще не имеет ничего общего со справедливостью
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Бразильский нападающий «Зенита» Артур ответил на вопрос, справедлив ли ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1, а Артур стал автором забитого гола.

«Футбол вообще не имеет ничего общего со справедливостью. Порой бывает так, что команда играет отлично, но проигрывает, а иногда играет плохо — и побеждает. Так что в футболе нет справедливости. Думаю, мы диктовали свои условия игры и нам не хватило лишь чуть-чуть, чтобы забить», — приводит слова Артура пресс-служба клуба.

После 21 сыгранного тура в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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