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Эшторил – Порту 1:0, как сыграли, победил Эшторил, результат матча чемпионата Португалии 31 марта

«Порту» неожиданно уступил «Эшторилу» в матче с четырьмя удалениями
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Закончился матч 27-го тура чемпионата Португалии, в котором «Эшторил» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Антониу Нобре» в Эшториле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Португалия - Примейра . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:30 МСК
Эшторил
Эшторил
Окончен
1 : 0
Порту
Порту
1:0 Кассиано – 69'    
Удаления: Витал – 90+3' / Кошта – 65', Консейсау – 89', Пепе – 90+13'

Единственный мяч в этой игре на 69-й минуте забил бразильский форвард хозяев Диас Морейра Кассиано. Также в матче отменили один гол, забитый 33-летним экс-защитником «Манчестер Сити», французом Эльякимом Мангала.

Отметим, «Порту» во время игры из-за удалений потерял трёх игроков. На 65-й минуте прямую красную карточку португальский голкипер Диогу Кошта, на 89-й минуте встречи за две жёлтые карточки был удалён португальский нападающий Франсишку Консейсау. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник хозяев Бернарду Витал, а перед финальным свистком красную на скамейке запасных получил заменённый бразильский правый защитник «Порту» Пепе.

Таким образом, «Порту» с 58 очками остался на третьей строчке, отставая от лидирующего «Спортинга» на 10 очков. Благодаря победе «Эшторил» закрепился в середине таблице, занимая 11 место с 28 баллами.

В следующем туре Примейры «Порту» встретится с «Виторией Гимарайнш, а «Эшторил» проведёт выездной матч с «Каза Пией». Матчи пройдут 7 и 8 апреля.

Календарь Примейры
Турнирная таблица Примейры
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