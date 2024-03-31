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Хави прокомментировал изменение ситуации с его уходом из «Барселоны» по окончании сезона

Хави прокомментировал изменение ситуации с его уходом из «Барселоны» по окончании сезона
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о своём решении покинуть команду по окончании сезона после победы в матче 30-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (1:0).

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Рафинья – 59'    
Удаления: нет / Вальес – 24'

«Вопрос о моём будущем? Ситуация не меняется от матча к матчу. Сейчас нужно просто отдохнуть и подумать о матче с «ПСЖ». Для клуба и команды всегда лучше, когда тренер остаётся до конца сезона, чем когда его увольняют по ходу кампании», – приводит слова Хави Barca Universal.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент в активе «Барселоны» стало 67 очков после 30 матчей. Команда Хави располагается на втором месте, уступая лидирующему «Реалу» пять очков.

Напомним, ранее Хави объявил, что покинет команду по окончании сезона-2023/2024, однако после этого каталонская команда выдала лучший отрезок сезона по результатам, в связи с чем руководство «Барселоны» пытается сохранить испанского специалиста во главе команды на следующий год.

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Турнирная таблица Примеры
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