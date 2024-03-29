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Тренер «Барселоны» Хави: необходимо оказывать давление на «Реал»

Тренер «Барселоны» Хави: необходимо оказывать давление на «Реал»
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о грядущем матче 30-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом», который состоится завтра, 30 марта.

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра у нас будет соперник, который очень хорошо играет в футбол и обладает индивидуальностью. Пимента здорово работает в стиле, похожем на наш. Также у него играют футболисты, одарённые технически. Нам будет трудно отобрать у них мяч.

До матча с «ПСЖ» осталось много дней, поэтому мы сосредоточены на завтрашней игре. Мы хотим верить и верим, что можем бороться за Ла Лигу. Завтра для нас жизненно важно набрать три очка. Мы должны попытаться оказать давление на «Реал», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» начнётся в 23:00 мск.

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