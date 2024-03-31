«В России я стал настоящим мужчиной». Поляк Рыбус объяснил, почему остался в РФ

34-летний польский защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус объяснил, почему остался в России после событий на Украине.

«Почему я не уехал из России, как Себастьян Шиманьски и Рафал Аугустыняк? Они не были так связаны с Россией, как я. У них были контракты и всё. У меня российская жена, двое сыновей, недвижимость и жизнь, которая складывается уже более 10 лет. По сути, именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил своё будущее. Именно в этой стране я добился своих наибольших футбольных успехов. Оставить всё это непросто», — приводит слова Рыбуса TVP Sport.

Мацей Рыбус переехал в Россию в январе 2012 года, когда присоединился к грозненскому «Тереку». Помимо «Рубина», он также выступал за московские команды — «Локомотив» и «Спартак». С 2012 года защитник играл только в России с перерывом на один год, когда выступал за французский «Лион».

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