Защитник «Рубина» Рыбус: думал, что восстановлюсь от травмы ещё месяц назад

Левый защитник «Рубина» Мацей Рыбус рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы, которую он получил в конце минувшего августа.

«От травмы ещё не восстановился, тренируюсь в зале. Пока тяжело сказать, когда смогу вернуться в общую группу. Я думал, что ещё месяц назад восстановлюсь», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне польский футболист принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение левого защитника с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

Рыбус перешёл в «Рубин» из московского «Спартака» в минувшем июле.