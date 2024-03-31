Первый тренер Файзуллаева: хотел бы видеть его на Кубке Азии, он ключевой игрок молодёжки

Дмитрий Ан, который является первым тренером 20-летнего узбекистанского футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, рассказал, что хотел бы видеть игрока на Кубке Азии.

«Как патриот своей страны хотел бы видеть Файзуллаева на Кубке Азии. Он ключевой игрок молодёжной сборной. Хотелось бы видеть, но обсуждать, правильно или нет поступает ЦСКА, не в моей компетенции. Он принадлежит этому клубу, они решают. Но хотелось бы посмотреть на него в сборной, как он будет выглядеть.

Он был и на Кубке Азии, и на отборочном матче. Сейчас у нас, мусульман, идёт Рамадан. Можно сказать, что физически Файзуллаев не совсем готов. Мы с ним встречались до матча с Гонконгом. Он говорил, что готов, но на качестве игры сказывается Ураза», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.