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Узбекистан разгромил Гонконг в матче отбора к ЧМ-2026, у Файзуллаева голевая

Узбекистан разгромил Гонконг в матче отбора к ЧМ-2026, у Файзуллаева голевая
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Сегодня, 24 марта, завершился матч 4-го тура группы E отборочного цикла к ЧМ-2026 между сборными Узбекистана и Гонконга. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

ЧМ-2026 - Азия . Группа E. 4-й тур
26 марта 2024, вторник. 17:30 МСК
Узбекистан
Окончен
3 : 0
Гонконг
1:0 Шомуродов – 20'     2:0 Эркинов – 63'     3:0 Урунов – 70'    

На 20-й минуте счёт в матче открыл экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Ему ассистировал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 63-й минуте матча удвоил преимущество хозяев узбекский полузащитник Хожимат Эркинов. На 70-й минуте окончательный счёт в матче установил экс-футболист московского «Спартака» и «Уфы» Остон Урунов.

Таким образом, после четырёх туров сборная Узбекистана с 10 очками занимает второе место в группе Е, уступая сборной Ирана (10) лишь по дополнительным показателям. Сборная Гонконга занимает последнее место в группе (1).

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