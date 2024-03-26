Узбекистан разгромил Гонконг в матче отбора к ЧМ-2026, у Файзуллаева голевая

Сегодня, 24 марта, завершился матч 4-го тура группы E отборочного цикла к ЧМ-2026 между сборными Узбекистана и Гонконга. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт в матче открыл экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Ему ассистировал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 63-й минуте матча удвоил преимущество хозяев узбекский полузащитник Хожимат Эркинов. На 70-й минуте окончательный счёт в матче установил экс-футболист московского «Спартака» и «Уфы» Остон Урунов.

Таким образом, после четырёх туров сборная Узбекистана с 10 очками занимает второе место в группе Е, уступая сборной Ирана (10) лишь по дополнительным показателям. Сборная Гонконга занимает последнее место в группе (1).