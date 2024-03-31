Карсаков: пауза на сборные может сказаться на попадании ЦСКА в тройку по итогам РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился мнением о том, что длительный перерыв на игры сборных может отрицательным образом сказаться на выступлениях красно-синих в оставшейся части сезона.

«Относительно игры ЦСКА меня очень сильно настораживает, что была большая пауза. Теперь команде будет непросто. После зимнего перерыва армейцы набрали очень хороший ход, но пауза на сборную не всем идёт на пользу: все видели, как сыграло «Динамо». На возможном попадании ЦСКА в тройку это тоже скажется. Сейчас надо выходить из этой ситуации, опять сыгрываться, налаживать связи. Если справятся, то шансы на попадание в тройку повысятся», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.