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Дмитрий Карсаков: ЦСКА в матче с «Крыльями» не потеряет очки, всё в их руках

Дмитрий Карсаков: ЦСКА в матче с «Крыльями» не потеряет очки, всё в их руках
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Крыльями Советов».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все судят по одной игре, но прошёл только первый тур, и пока неясно, кто в какой форме. Так как наши команды не участвуют в еврокубках, вся надежда будет на чемпионат, и поэтому клубы будут прикладывать все силы на него. Я думаю, что ЦСКА в матче с «Крыльями» не потеряет очки и у команды есть возможность для того, чтобы хорошо выступить в чемпионате. У ЦСКА хороший состав и тренер, всё в их руках. Ждём хорошей игры и победы ЦСКА!» — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, армейцы сыграют с самарцами сегодня, 8 марта. Начало встречи — в 14:00 мск.

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