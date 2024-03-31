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«Играли плохо». Тренер «Пари НН» Юран прокомментировал поражение от «Балтики»

«Играли плохо». Тренер «Пари НН» Юран прокомментировал поражение от «Балтики»
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Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча с калининградской «Балтикой». Встреча прошла в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась победой калининградцев со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Фамейе – 40'     2:0 Лисакович – 43'    
Удаления: нет / Гоцук – 85'

«Игрой недоволен. В первом тайме, как говорится, «не подъехали». Играли плохо. Может быть, сказалась эта длинная пауза, которая выбила нас из ритма недельного цикла. Для того чтобы выигрывать, нужно реализовывать свои моменты. Но мы не забили. В то же время пропустили необязательные мячи. Разберёмся!» — приводит слова Юрана пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, «Балтика» одержала победу благодаря голам нападающих Джоэля Фамейе и Виталия Лисаковича. Им ассистировали Юрий Ковалёв и Данила Козлов.

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