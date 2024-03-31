Агент Джикии: рассматриваем с Георгием и Европу — Турцию и другие чемпионаты

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.

«Рассматриваем в том числе европейские чемпионаты. Рассматриваем все предложения, открыты к диалогу. Турецкий чемпионат и другие», — передает слова Шпинёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь десять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался об отношении к столичному клубу.