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Александр Медведев: в чемпионате России лимит на легионеров не должен быть пересмотрен

Александр Медведев: в чемпионате России лимит на легионеров не должен быть пересмотрен
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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев считает, что в Российской Премьер-Лиге не нужно пересматривать лимит на легионеров.

«В РПЛ лимит должен быть пересмотрен? Не должен. Я достаточно жёстко высказывался о налоге на легионеров, проводя аналогии с домом терпимости. Почему использовал именно эту аналогию? Сходите в дом терпимости и узнаете, почему такая аналогия. В «Зените» достаточно мало россиян? Россиян достаточно», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

После предыдущих изменений в РПЛ стал действовать лимит «13+12» — 13 иностранцев и 12 футболистов, воспитанных в российских школах. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми зарубежных игроков.

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